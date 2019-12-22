Kozan şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu nedeniyle kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 Eylül 2018'den bu yana yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Karaduman'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, hava yoluyla Adana Havalimanına getirildi.

Burada düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı kara yoluyla Kozan ilçesindeki babaevine getirilerek helallik alındıktan sonra Kozan Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

Törene katılan Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, şehidin babası Yaşar Karaduman'a başsağlığı dileğinde bulunarak koluna girip teselli etti.

İl Müftü Vekili Selami Bayrakçı'nın kıldırdığı namazın ardından cenaze Kozan Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.