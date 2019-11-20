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20.11.2019 - 15:56 | | DHA

Kozan'da kaza: 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kozan'da kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Şevkiye Mahallesi Adana Yolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Topaloğlu yönetimindeki 01 AAE 253 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmaya hazırlanan Recep Söylemez'in kullandığı 01 DTC 29 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Adeviye Söylemez (63), Ümmühan Şahbaz ve Selvinaz Öksüz yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kullanılamaz hale gelen 2 araç olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.

 

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