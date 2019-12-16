16.12.2019 - 10:56 |
KPSS 2 tercih sonuçları açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?
KPSS-2019/2 tercihler başvuruları 4 gün önce sona erdi. Binlerce kişi devlet memuru olma umuduyla tercihlerini yaparken şimdi sonuç tarihi heyecanla bekleniyor. Peki, daha önceki süreçlerde neler yaşandı?
KPSS-2019/2 tercihleri 12 Aralık Perşembe günü sona erdi. Bugün pazartesi olması sebebiyle tercih sonuçlarının açıklanma ihtimali adayları heyecanlandırıyor. Peki, KPSS 2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS-2019/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2019/2 tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den geçilen bir duyuru yok. Geçen sene KPSS-2019/2 tercih sonuçları başvuruların bitişinin ardından 8 gün içinde açıklanmıştı. Bu sene sonuçların 20 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.