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16.12.2019 - 10:56 |

KPSS 2 tercih sonuçları açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?

KPSS-2019/2 tercihler başvuruları 4 gün önce sona erdi. Binlerce kişi devlet memuru olma umuduyla tercihlerini yaparken şimdi sonuç tarihi heyecanla bekleniyor. Peki, daha önceki süreçlerde neler yaşandı?

KPSS 2 tercih sonuçları açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?

 

KPSS-2019/2 tercihleri 12 Aralık Perşembe günü sona erdi. Bugün pazartesi olması sebebiyle tercih sonuçlarının açıklanma ihtimali adayları heyecanlandırıyor. Peki, KPSS 2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS-2019/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2019/2 tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den geçilen bir duyuru yok. Geçen sene KPSS-2019/2 tercih sonuçları başvuruların bitişinin ardından 8 gün içinde açıklanmıştı. Bu sene sonuçların 20 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

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