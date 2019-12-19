Kritik günler... KPSS-2019/2 tercih sonuçları için gün sayılıyor... Peki sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2019/2 tercihleri, 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında alındı. Binlerce aday başvuru yaptı ve heyecanlı bekleyiş başladı. Açık olan pozisyonlara yerleşmeye çalışan adaylar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor.

KPSS-2019/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2019/2 tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den geçilen bir duyuru yok. Geçen sene KPSS-2019/2 tercih sonuçları başvuruların bitişinin ardından 8 gün içinde açıklanmıştı. Bu sene sonuçların 20 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.