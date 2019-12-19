19.12.2019 - 17:15 |
Kritik günler... KPSS-2019/2 tercih sonuçları için gün sayılıyor... Peki sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. KPSS-2019/2 başvuruları 12 Aralık'ta biterken sonuçlar şimdi dört gözle bekleniyor.
KPSS-2019/2 tercihleri, 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında alındı. Binlerce aday başvuru yaptı ve heyecanlı bekleyiş başladı. Açık olan pozisyonlara yerleşmeye çalışan adaylar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor.
KPSS-2019/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2019/2 tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den geçilen bir duyuru yok. Geçen sene KPSS-2019/2 tercih sonuçları başvuruların bitişinin ardından 8 gün içinde açıklanmıştı. Bu sene sonuçların 20 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.