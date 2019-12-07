KPSS-2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru için son gün ne zaman?

Dün KPSS-2019/6 tercih sonuçları açıklandı. KPSS-2019/2 tercihleri ise 3 Aralık'ta başladı 12 Aralık saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar kılavuzu dikkatle inceleyip "Başvuru nasıl yapılır?" sorusuna yanıt ararken işlemlerini ilk günlerde gerçekleştirenler ise "KPSS-2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.

KPSS-2019/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2019/2 tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den geçilen bir duyuru yok. Geçen sene KPSS-2019/2 tercih sonuçları başvuruların bitişinin ardından 8 gün içinde açıklanmıştı. Bu sene sonuçların 20 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiç bir kişiye verilmemektedir.

“ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.

Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih, sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.