KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

KPSS 2019/2 tercihleri bugün başladı. Birçok kişi başvurularını yaptı. Fakat ÖSYM son dakika değişikliğini duyurdu ve "26 Kasım 2019 tarihinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan KPSS 2019/2 Tercih Kılavuzunda Tablo-2 ve Tablo-3’te yer alan KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’nın aşağıda belirtilen kadroları, KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından iptal edildiğinden KPSS 2019/2 Tercih Kılavuzu Tablo-2 ve Tablo-3 bu doğrultuda güncellenmiştir." diye belirtti.

ÖSYM açıklamasına şöyle devam etti: "KPSS 2019/2 Tercih Kılavuzu Tablo-2 ve Tablo-3, güncel haliyle ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. İptal edilen kadrolar nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken Ek'te yer alan 03 Aralık 2019 tarihli Kılavuz tablolarınıesas almaları gerekmektedir. Adaylara önemle duyurulur."

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiç bir kişiye verilmemektedir.

“ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.

Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih, sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.