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24.12.2019 - 09:42 |

KPSS-2019/7: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları belli oldu mu? Ne zaman açıklanır?

KPSS-2019/7 tercihleri 5 gün önce sonra erdi. Sözleşmeli olarak çalışacak olan vatandaşlar tercihlerin sona ermesinin ardından tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Günler ilerledikçe "KPSS-2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündem oluyor. İşte detaylar...

KPSS-2019/7: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları belli oldu mu? Ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı'nın tercihleri aylardır heyecanla bekleniyordu. Sonunda ÖSYM büyük günü olarak 13 Aralık'ı işaret etti. Sözleşmeli personel adayları 13-19 Aralık tarihlerinde tercih işlemlerini tamamladı. Aradan 5 gün geçerken "KPSS-2019/7: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gün geçtikçe yoğun bir şekilde aratılıyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçları hakkında KPSS'den ve Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapılmış değil. Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları genellikle 20-25 gün içerisinde açıklanıyor. Bu süreç göze alındığında sonuçların 8-10 Ocak 2020 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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