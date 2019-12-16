Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için tercih başvuruları heyecanla bekleniyordu. ÖSYM 13 Aralık'ta başvuruları başlattı. Yapılan açıklamada son gün olarak 19 Aralık belirtildi. Bazıları elini çabuk tutup başvurulaırnı tamamlarken henüz başvuru yapmayanlar şimdi "KPSS-2019/7: Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? Başvuru son gün ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?" sorularını yöneltiyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Başvuru ücreti ise 20 liradır.

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Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenim görmüş adayların 17 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekecek.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasındaki duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte istenilen belgeleri iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecekler. 17 Aralık itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmayacaklar.

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.