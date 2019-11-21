21.11.2019 - 10:18 |
KPSS 2020 başvuru tarihleri! KPSS ne zaman? (Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri ve sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından belirlenen KPSS tarihleri, adayların merak konusu oldu. Peki KPSS ne zaman uygulanacak? KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT tarihleri haberimizde...
KPSS sınavları ne zaman? sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. ÖSYM tarafından 2020 yılı sınav tarihleri yayımlandı. KPSS sınavlarına katılacak adaylar, başvuru tarihleri ve sınav tarihleri için arayışa geçti. İşte KPSS 2020 tarihleri...
KPSS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS sınavlarına başvuru tarihleri belli oldu. 2020 KPSS başvuruları 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS 2020 SINAV TARİHLERİ
2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 19 Temmuz 2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 25 Temmuz 2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 26 Temmuz 2020
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 9 Ağustos 2020
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları 10 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.