KPSS 2020 başvuru tarihleri! KPSS ne zaman? (Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT)

KPSS sınavları ne zaman? sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. ÖSYM tarafından 2020 yılı sınav tarihleri yayımlandı. KPSS sınavlarına katılacak adaylar, başvuru tarihleri ve sınav tarihleri için arayışa geçti. İşte KPSS 2020 tarihleri...

KPSS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS sınavlarına başvuru tarihleri belli oldu. 2020 KPSS başvuruları 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2020 SINAV TARİHLERİ

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 19 Temmuz 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 25 Temmuz 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 26 Temmuz 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 9 Ağustos 2020

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 10 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.