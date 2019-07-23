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23.07.2019 - 14:06

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayımlandı

ÖSYM, 20-21 Temmuz'da ypaılan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Testlerinin soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını yayımladı.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayımlandı

20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetim, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları (her test için % 10) ile Cevap Anahtarları erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Temmuz 2019 tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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