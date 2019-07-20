KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı saat kaçta başlayacak?

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS'de alan bilgisi sınavları yapılıyor. Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra yapılan iki oturumla ilk gün tamamlandı. 21 Temmuz Pazar günü ise ikinci oturum gerçekleşecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SAAT KAÇTA?

Pazar günü yapılacak işletme, muhasebe, istatistik alan bilgisi oturumları 10.15'te başlayacak. Bu oturumlara da 56 bin 806 aday katılacak. Adaylara 160 dakika süre verilecek.

ÖSYM, sınava girecek adaylar saat uyarısında bulundu. 10.15'te başlayacak sınava saat 10.00'dan sonra giriş yapılamayacak.

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