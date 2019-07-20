KPSS Alan Bilgisi sınavları saat kaçta başlayacak? KPSS sınav giriş belegesi sorgulama

KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının ilk iki oturumu bugün gerçekleştirilecek. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ilki olan Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden gerçekleştirilecek. 10:15'te başlayacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavının ilk oturumu için adaylar 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği binalara alınmayacak. KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının ikinci oturumu ise öğleden sonra gerçekleştirilecek. 14:45'te başlayacak olan sınav için 14:30'dan sonra yine sınav salonlarına adaylar alınmayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 20-21 Temmuz tarihleri arasında üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgesini almak isteyen adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecek.