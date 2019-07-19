KPSS Alan Bilgisi sınavları yarın saat kaçta başlayacak? KPSS sınav giriş belgesi
KPSS maratonu devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan KPSS sınavları bu hafta devam edecek. Binlerce öğretmen ve memur adayının katılım gösterdiği Genel Kültür-Genel Yetenek sınavının ardından bu hafta Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirilecek. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik sınavları gerçekleştirilecek. Peki KPSS Alan sınavları ne zaman gerçekleştirilecek?
KPSS Alan Bilgisi sınavları yarın gerçekleştirilecek. 20-21 Temmuz tarihleri arasında üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavları Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik sınavları gerçekleştirilecek. KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ilki 20 Temmuz Cumartesi sabah 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra sınav salonlarına adaylar alınmayacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TARİH VE SAATLERİ
KPSS Alan Bilgisi 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 20 Temmuz Cumartesi Saat: 10:15
KPSS Alan Bilgisi 2. Oturum ( Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz Cumartesi Saat: 14:45
KPSS Alan Bilgisi 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz Pazar Saat: 10:15
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