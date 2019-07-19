MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKPSS Alan Bilgisi sınavları yarın saat kaçta başlayacak? KPSS sınav giriş belgesi
19.07.2019 - 09:37

KPSS Alan Bilgisi sınavları yarın saat kaçta başlayacak? KPSS sınav giriş belgesi

KPSS maratonu devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan KPSS sınavları bu hafta devam edecek. Binlerce öğretmen ve memur adayının katılım gösterdiği Genel Kültür-Genel Yetenek sınavının ardından bu hafta Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirilecek. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik sınavları gerçekleştirilecek. Peki KPSS Alan sınavları ne zaman gerçekleştirilecek?

KPSS Alan Bilgisi sınavları yarın saat kaçta başlayacak? KPSS sınav giriş belgesi

KPSS Alan Bilgisi sınavları yarın gerçekleştirilecek. 20-21 Temmuz tarihleri arasında üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavları Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik sınavları gerçekleştirilecek. KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ilki 20 Temmuz Cumartesi sabah 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra sınav salonlarına adaylar alınmayacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TARİH VE SAATLERİ

KPSS Alan Bilgisi 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 20 Temmuz Cumartesi Saat: 10:15

KPSS Alan Bilgisi 2. Oturum ( Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz Cumartesi Saat: 14:45

KPSS Alan Bilgisi 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz Pazar Saat: 10:15

SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Sıradaki Haber