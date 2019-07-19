KPSS Alan Bilgisi sınavları yarın saat kaçta başlayacak? KPSS sınav giriş belgesi

KPSS Alan Bilgisi sınavları yarın gerçekleştirilecek. 20-21 Temmuz tarihleri arasında üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavları Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik sınavları gerçekleştirilecek. KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ilki 20 Temmuz Cumartesi sabah 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra sınav salonlarına adaylar alınmayacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TARİH VE SAATLERİ

KPSS Alan Bilgisi 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 20 Temmuz Cumartesi Saat: 10:15

KPSS Alan Bilgisi 2. Oturum ( Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz Cumartesi Saat: 14:45

KPSS Alan Bilgisi 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz Pazar Saat: 10:15

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