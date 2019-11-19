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19.11.2019 - 16:57 |

KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS 2020 başvuru tarihleri

KPSS ne zaman? 2020 KPSS sınav tarihleri belli oldu. Yeni sınav takvimini yayınlayan ÖSYM, KPSS adaylarının da sorularına yanıt oldu. İşte 2020 yılı KPSS tarihleri...

KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS 2020 başvuru tarihleri

ÖSYM, 2020 KPSS tarihlerini açıkladı. Milyonlarca adayın katıldığı KPSS bu sene hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2020 KPSS tarihleri...

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM 2020 TAKVİMİ

KPSS LİSANS SINAVLARI

KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bşilimleri) 19 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) - 1. gün 25 Temmuz 2020
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) - 2. gün 26 Temmuz 2020
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi - 9 Ağustos 2020

Sınav için bavurular 5 - 20 Mayıs tarihleri arasında olacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI

KPSS Ön Lisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak. Sınav için başvurular 12 - 25 Ağustos 2020 tarihleri arasında olacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI

KPSS Ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos - 7 Eylül 2020'de olacak.

KPSS DHBT SINAVI

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde. Başvurular 29 Eylül - 7 Ekim 2020 tarihinde olacak.

 

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