27.07.2019 - 09:41
KPSS ÖABT sınav giriş yeri sorgulama! A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi
ÖABT için artık saatler kaldı. Yarın yapılacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavına yüz binlerce aday katılacak. ÖSYM, adaylara sınav öncesi saat ve kimlik hatırlatmasında bulundu. Peki, ÖABT saat kaçta başlayacak?
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 28 Temmuz Pazar günü düzenlenecek 2019-KPSS ÖABT adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.
Buna göre adaylar, sınavın sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.
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ÖABT SAAT KAÇTA YAPILACAK?
ÖABT sabah oturumu 10.15'te başlayacak. Öğleden sonra oturumu ise 14.45'te başlayacak.