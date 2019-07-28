KPSS ÖABT sınav soru cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 KPSS ÖABT sonuç tarihi

KPSS'nin son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 12:45'te sona erdi. 10:15'te başlayan KPSS ÖABT sınavında adaylara 75 soru yöneltildi. İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik ve Kimya branşlarında sınava tabi tutulan adaylar 150 dakika süren sınavda ter döktü. KPSS ÖABT sınavında diğer branşlardan sınava giren adayların sınavı ise 120 dakika sürdü. Peki KPSS ÖABT sınav soru ve ceveapları yayımlandı mı?

Diğer branşlardan sınava giren adaylara tanınan süre ise 120 dakika olarak belirlendi.

KPSS ÖABT SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

KPSS ÖABT sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ilerleyen saatlerde yayımlanması bekleniyor.



KPSS ÖABT SONUÇ TARİHİ



2019 KPSS ÖABT sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinden sorgulayabilecek.

