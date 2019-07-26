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26.07.2019 - 18:14

KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlayacak?

KPSS ÖABT sınavı ne zaman sorusu adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin gerçekleştirileceği tarih ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu. 2019 KPSS'nin son aşaması olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin tamamlanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekleyecek. İşte KPSS ÖABT sınavı hakkında merak edilen detaylar...

KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlayacak?

KPSS ÖABT sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2019 KPSS'nin son sınavı olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin tamamlanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarını beklemeye başlayacak. Binlerce adayı yakından ilgilendiren Öğretmenlik alan Bilgisi Testi'nde adaylara mezun oldukları bölümleri kapsayan sorular yöneltilecek.

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ÖABT sınavı 28 Temmuz pazar günü saat 10:15'de başlayacak. 10:00'dan sonra sınav bina ve salonlarına adaylar alınmayacak.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS ÖABT sınav giriş belgelerine ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşılabilecek.

 

Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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