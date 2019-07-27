27.07.2019 - 23:01
KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlayacak?
28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. KPSS adayları sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alabiliyor.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için heyecan dorukta. Yarın uygulanacak olan KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlayacak? İşte KPSS adaylarının bilmesi gerekenler...
KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 10:15'te başlayacak.