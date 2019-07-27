KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için heyecan dorukta. Yarın uygulanacak olan KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlayacak? İşte KPSS adaylarının bilmesi gerekenler...

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 10:15'te başlayacak.

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