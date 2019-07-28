KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlayacak? ÖABT sınavı kaç saat sürecek?

KPSS ÖABT sınavı bugün gerçekleştirilecek. 14 Temmuz tarihinde başlayan KPSS maratonunda son oturum olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖSYM tarafından birazdan gerçekleştirilecek. Binlerce öğretmen adayı üniversitede eğitim aldıkları bölümlerdeki branşlardan sorulara tabi tutulacak.

Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Matematik (Lise) Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Yabancı Dil (İngilizce Öğretmenliği), Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği'nin yanı sıra İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği adayları katılacak.

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KAÇ SAAT SÜRECEK?

ÖABT sınavı 10:15'de başlayacak. 10:00'dan sonra adaylar sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara alınmayacak. KPSS'nin son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde birçok branştan binlerce öğretmen adayı ter dökecek. ÖABT sınavı İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği adaylarına 75 soru yöneltilecek ve sınav 150 dakika sürecek. Diğer branşlardan sınava girecek olan adaylara da 75 soru yöneltilecek ama sınav süresi 120 dakika olacak.