ÖSYM duyurdu: İşte 2019 KPSS, ÖABT sınav giriş belgeleri

Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren KPSS, ÖABT sınav giriş belgeleri yayımlandı. 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS, ÖABT sınav giriş yerlerini sorgulamak isteyen adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra sorgulayabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için sınava giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanacak KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı kapsamındaki ÖABT'ye ilişkin olarak adayların, sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

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