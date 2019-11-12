KPSS (ortaöğretim, önlisasn, lisans) başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman?

2020 lisans, lise ve önlisans KPSS başvuru tarihleri heyecanla bekleniyor. Devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar meraklarını gidermek adına zaman zaman sınav tarihlerini araştırıyor.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2020 yılı sınav takvimi henüz açıklanmış değil. KPSS Lisans başvurularının mayıs ayında; ortaöğretim ve önlisans başvurularının ise temmuz ayında başlaması bekleniyor.