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12.08.2019 - 17:35

KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyon tercihi nasıl yapılır? Tercihler ne zaman bitecek?

KPSS-2019/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alınmaya devam ediyor. 7 Ağustos 2019 günü başlayan KPSS/4 tercih işlemleri, 21 Ağustos günü sona erecek. Peki KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyon tercihi nasıl yapılır?

KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyon tercihi nasıl yapılır? Tercihler ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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