12.08.2019 - 17:35
KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyon tercihi nasıl yapılır? Tercihler ne zaman bitecek?
KPSS-2019/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alınmaya devam ediyor. 7 Ağustos 2019 günü başlayan KPSS/4 tercih işlemleri, 21 Ağustos günü sona erecek. Peki KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyon tercihi nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.