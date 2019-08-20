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20.08.2019 - 08:01

KPSS sınav sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM KPSS sonuç tarihini açıkladı

KPSS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS oturumlarının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların duyurulacağı tarih adaylara açıklandı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM KPSS sonuç tarihini açıkladı

KPSS sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından 14 Temmuz tarihinde başlayan KPSS sınav maratonunda son oturum Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile son buldu. 28 Temmuz tarihinde sona eren KPSS oturumlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak içinde bekleyen adaylara sevindiren haber ÖSYM'den geldi. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 29 Ağustos tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra gerçekleştirilebilecek.

 

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