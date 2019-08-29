MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÖSYM, KPSS sonuçlarını açıklıyor! KPSS, Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi sınav sonuçları
29.08.2019 - 07:13

ÖSYM, KPSS sonuçlarını açıklıyor! KPSS, Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi sınav sonuçları

KPSS sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklanıyor. Yüz binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 14 Temmuz tarihinde başlayan KPSS sınav maratonu 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile son bulmuştu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların 29 Ağustos Perşembe günü adayların erişimine sunulacağı duyurulmuştu. KPSS sınav sonuçları gün içerisinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunulacak.

ÖSYM, KPSS sonuçlarını açıklıyor! KPSS, Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi sınav sonuçları

KPSS sınav sonuçları bugün açıklanıyor. ÖSYM tarafından 29 Ağustos olarak duyurulan KPSS sınav sonuç günü geldi çatti. Yüz binlerce öğretmen ve memur adayının gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrilmiş durumda! KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapılabilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair henüz ÖSYM tarafından net bir bilgi verilmezken sonuçların gün içerisinde adayların erişimine sunulmazı bekleniyor.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS sınav sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek

İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakanlık açıkladı! Sayı 4'e yükseldi

Bakanlık açıkladı! Sayı 4'e yükseldi

Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ağustos Milli Piyango çekilişi

Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ağustos Milli Piyango çekilişi

'Bu kadarına da pes' dedirten olay... Sahte dişçi sapık çıktı!

'Bu kadarına da pes' dedirten olay... Sahte dişçi sapık çıktı!

Eşini karnındaki bebeğiyle öldürmüştü! Anne isyan etti

Eşini karnındaki bebeğiyle öldürmüştü! Anne isyan etti

Sıradaki Haber