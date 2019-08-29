ÖSYM, KPSS sonuçlarını açıklıyor! KPSS, Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi sınav sonuçları

KPSS sınav sonuçları bugün açıklanıyor. ÖSYM tarafından 29 Ağustos olarak duyurulan KPSS sınav sonuç günü geldi çatti. Yüz binlerce öğretmen ve memur adayının gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrilmiş durumda! KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapılabilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair henüz ÖSYM tarafından net bir bilgi verilmezken sonuçların gün içerisinde adayların erişimine sunulmazı bekleniyor.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS sınav sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek