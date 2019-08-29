Beklentiler çoğaldı... KPSS sınav sonuçları için sosyal medyadan gelen yorumlar...
KPSS sınav sonuçları bugün açıklanacak. Memur adayları sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Her geçen dakika ise sosyal medyadan konuya ilişkin yorumlar geliyor. İşte o yorumlarda bazıları...
Memur adaylarının gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde... Bugün KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sonuçları açıklanacak. Adayların heyecan katsayısı her geçen gün artarken sosyal medyada ise konu hakkında yorumlar yapılıyor. İşte o yorumlar...
@venusunkizi
KPSS sonuçları belirli bir gün ve saatte, tam zamanında açıklanmalı. gençler için ayrı bir stres ve psikolojik gerilim kaynağı olmamalı...
@Frk_Ylmz06
Yaklaşık bir buçuk aydır ailecek kpss sonucunun açıklanmasını bekliyorduk şimdi düşünüyorum da açıklanmasa mı #2019kpss
@bulentzeybek19
İnşallah 70'i geçerim. Allahım kpss'den 70'i geçtim twiti atmayı nasip et yarabbim
esrsyll_
Kpss sonucum sonrası basın açıklamam “Aldığımız neticenin bir başarı olduğu iddiasında değilim; ancak mağlupta olmadığımıza yürekten inanıyorum."
@seheristbirakim
Sekiz buçukta uyandım
Gece sürekli KPSS li rüyalar gördüm
Mideme kramplar giriyo
Artık açıklansın lütfen kurtulalım #2019kpss
@birgaripberkay
Gelmeyen bazı şeyler
- Falcao
- Kpss
- O
#FalcaoGeliyor
#2019kpss
@kimyasmer92
Kpss sonucunu bekleme
Türü : Korku ve gerilim
Imdb : 9.1
Yönetmen : ÖSYM
Ülke : Türkiye
#kpss2019
@Mehmet60747317
@OSYMbaskanligi kpss 2019 sonuçları nerede kaldı acep 9 doğurmak tabiri vücut bulacak az kaldı
@SedaSoykan2
Bide şu var bütün gece rüyamda kpss ile uğraştım sonuç açıklanıyor şifremi yanlış giriyorum ya da sadece doğru yanlışlarımı görebildim P121 puanım yazmıyordu atanacak puanı alsam gam yemicem de
@eykeyeybtk
Kpss bugün açıklanacakmış sonucumu çok merak ediyorum ilk kpss deneyimim
@zeeyss
Yaşıtlarımın çocuklarının olduğu zamanlarda ben kpss çalışıyorum yarabbelalemin
@gariban_babas
@halis_aygun Hocam KPSS kaçta açıklanacak ?
@hhacerdurmaz
Gece hiç uyanmadan sabaha kadar uyuyabilen var mı #kpss