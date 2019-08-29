Beklentiler çoğaldı... KPSS sınav sonuçları için sosyal medyadan gelen yorumlar...

Memur adaylarının gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde... Bugün KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sonuçları açıklanacak. Adayların heyecan katsayısı her geçen gün artarken sosyal medyada ise konu hakkında yorumlar yapılıyor. İşte o yorumlar...

@venusunkizi

KPSS sonuçları belirli bir gün ve saatte, tam zamanında açıklanmalı. gençler için ayrı bir stres ve psikolojik gerilim kaynağı olmamalı...

@Frk_Ylmz06

Yaklaşık bir buçuk aydır ailecek kpss sonucunun açıklanmasını bekliyorduk şimdi düşünüyorum da açıklanmasa mı #2019kpss

@bulentzeybek19

İnşallah 70'i geçerim. Allahım kpss'den 70'i geçtim twiti atmayı nasip et yarabbim

esrsyll_

Kpss sonucum sonrası basın açıklamam “Aldığımız neticenin bir başarı olduğu iddiasında değilim; ancak mağlupta olmadığımıza yürekten inanıyorum."

@seheristbirakim

Sekiz buçukta uyandım

Gece sürekli KPSS li rüyalar gördüm

Mideme kramplar giriyo

Artık açıklansın lütfen kurtulalım #2019kpss

@birgaripberkay

Gelmeyen bazı şeyler

- Falcao

- Kpss

- O

#FalcaoGeliyor

#2019kpss

@kimyasmer92

Kpss sonucunu bekleme

Türü : Korku ve gerilim

Imdb : 9.1

Yönetmen : ÖSYM

Ülke : Türkiye

#kpss2019

@Mehmet60747317

@OSYMbaskanligi kpss 2019 sonuçları nerede kaldı acep 9 doğurmak tabiri vücut bulacak az kaldı

@SedaSoykan2

Bide şu var bütün gece rüyamda kpss ile uğraştım sonuç açıklanıyor şifremi yanlış giriyorum ya da sadece doğru yanlışlarımı görebildim P121 puanım yazmıyordu atanacak puanı alsam gam yemicem de

@eykeyeybtk

Kpss bugün açıklanacakmış sonucumu çok merak ediyorum ilk kpss deneyimim

@zeeyss

Yaşıtlarımın çocuklarının olduğu zamanlarda ben kpss çalışıyorum yarabbelalemin

@gariban_babas

@halis_aygun Hocam KPSS kaçta açıklanacak ?

@hhacerdurmaz

Gece hiç uyanmadan sabaha kadar uyuyabilen var mı #kpss