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21.07.2019 - 12:17

KPSS sınav sonuçları tarihi belli oldu! 2019-KPSS Alan Bilgisi sonuçları...

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) sınavının gün itibariyle gerçekleştirilmesinin ardından gözler sınav sonuç tarihine çevrildi . Peki merakla araştırılan KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KPSS sınav sonuçları tarihi belli oldu! 2019-KPSS Alan Bilgisi sonuçları...

 3-15 Mayıs 2019 Tarihleri arasında alınan KPSS başvuru işlemlerinden sonra, 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) sınav heyecanı bugün sona erdi. Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte ÖSYM'nin belirlediği o tarih haberimizde...

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) sınav sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Bebeklerini cami avlusuna bırakan anne baba kameradaAdıyaman’da iki aylık bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba kameralara yakalandı.
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