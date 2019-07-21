21.07.2019 - 12:17
KPSS sınav sonuçları tarihi belli oldu! 2019-KPSS Alan Bilgisi sonuçları...
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) sınavının gün itibariyle gerçekleştirilmesinin ardından gözler sınav sonuç tarihine çevrildi . Peki merakla araştırılan KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
3-15 Mayıs 2019 Tarihleri arasında alınan KPSS başvuru işlemlerinden sonra, 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) sınav heyecanı bugün sona erdi. Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte ÖSYM'nin belirlediği o tarih haberimizde...
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) sınav sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.