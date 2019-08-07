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07.08.2019 - 11:55

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Genel kültür, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavları sona erdi. KPSS sınavlarına katılan adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS adaylarının merakla araştırdığı sınav sonuçları tarihini ÖSYM duyurdu. İşte sabırsızlıkla beklenen o gün...

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

 KPSS A Grubu Öğretmenlik (Genel kültür) sınavı 14 Temmuz'da, KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 20 Temmuz'da, KPSS A Grubu Alan Bilgisi 2. Gün 21 Temmuz'da, KPSS ÖABT 28 Temmuz'da uygulandı. KPSS sınavlarına katılan adaylarda sınav sonuçları heyecanı başladı. ÖSYM, 2019 sınav takviminde KPSS sınav sonuçları tarihine de yer verdi.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

 

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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