07.08.2019 - 11:55
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Genel kültür, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavları sona erdi. KPSS sınavlarına katılan adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS adaylarının merakla araştırdığı sınav sonuçları tarihini ÖSYM duyurdu. İşte sabırsızlıkla beklenen o gün...
KPSS A Grubu Öğretmenlik (Genel kültür) sınavı 14 Temmuz'da, KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 20 Temmuz'da, KPSS A Grubu Alan Bilgisi 2. Gün 21 Temmuz'da, KPSS ÖABT 28 Temmuz'da uygulandı. KPSS sınavlarına katılan adaylarda sınav sonuçları heyecanı başladı. ÖSYM, 2019 sınav takviminde KPSS sınav sonuçları tarihine de yer verdi.
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.