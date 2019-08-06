KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM belirledi!

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik(Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavlarının sonuç heyecanı başladı. ÖSYM, 2019 sınav takviminde KPSS sınav sonuçları için tarihe yer verdi. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o gün...

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.