KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM belirledi

Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulandı.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün, 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulandı.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün, 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulandı.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulandı.
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019 KPSs sınav sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.