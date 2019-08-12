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12.08.2019 - 19:09

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM belirledi

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları için tarih belli oldu. ÖSYM'nin belirlediği tarih, KPSS adaylarını arayışa geçirdi. İşte KPSS Genel Kültür, KPSS Alan bilgisi ve KPSS ÖABT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM belirledi

Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün, 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün, 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulandı.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 KPSs sınav sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

 

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