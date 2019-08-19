KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

KPSS sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin ardından sona eren KPSS maratonunun ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Öğretmen ve Memur olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına atanmak isteyen binlerce aday şmdilerde ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaya gözünü çevirmiş durumda! Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak. İşte ÖSYM tarafından duyurulan o tarih...

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine sunulacak.