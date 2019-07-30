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30.07.2019 - 14:44

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM tarihi duyurdu

KPSS sınav maratonu sona erdi! 14 Temmuz tarihinde başlayan KPSS sınavları 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile sona erdi. Sınavların sona ermesinin ardından adaylar KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM tarihi duyurdu

KPSS sınavlarının sona ermesinin ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerce adayı yakından ilgilendiren 2019 KPSS sınavlarında Öğretmen ve memur adayları ter döktü. 14 Temmuz'da Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı ile başlayan KPSS maratonu 28 Temmuz'da gerçekleştirilen son oturum olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile sona erdi. Peki KPSS sonuçları ne zaman sona erecek?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.

 

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