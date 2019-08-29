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29.08.2019 - 12:51

KPSS sınav sonuçlarını SORGULAMA EKRANI! 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Sonuçları

Sabırsızlıkla beklenen KPSS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından adayların erişimine açılan KPSS sınav sonuçları yoğun ilgi görüyor. KPSS Genel Kültür-KPSS Alan Bilgisi ve KPSS ÖABT sınavları ardından sonuç heyecanı yaşanıyor. 14-20-21-28 Temmuz günleri uygulanan KPSS sınavlarının sonıuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılıyor. İşte KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde...

KPSS sınav sonuçlarını SORGULAMA EKRANI! 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Sonuçları

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

KPSS sınav sonuçlarını SORGULAMA EKRANI 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Sonuçları

 

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

 

Teminatı bile lüks araç fiyatındaGümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk Rolls-Royce marka lüks araç e-ihaleyle 3 milyon liradan satışa sunuldu. Katılım teminatı 100 bin lira olan aracın ihalesine kimse katılmadı. Araç, eylül ayının sonunda tekrar düzenlenecek ihalede yüzde 25 indirimle tekrar satışa konulacak.
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