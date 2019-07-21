KPSS sınavı saat kaçta? (3. Oturum İşletme, Muhasebe, İstatistik)

21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylarda heyecan başladı. ÖSYM KPSS sınavlarına katılacak adaylara saat uyarısında da bulundu.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. KPSS 10:15'te başlayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



