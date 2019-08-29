KPSS sonuç sorgulama ekranı! 2019 KPSS sonuçları açıklandı mı?

2019 KPSS sonuçlarına ilişkin beklenen gün geldi çattı. Binlerce adayın büyük bir emek verdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS 2019) sonuçları belli oluyor. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç sorgulama ekranı...

KPSS sınav sonuçlarına ilişkin geçtiğimiz hafta içerisinde ÖSYM başkanı Halis Aygün'den bir açıklama geldi. Halis Aygün yaptığı açıklamada KPSS sonuçlarının belirtilen tarihte açıklanacağını adaylara duyurdu.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan tarihe göre KPSS sınav sonuçları 29 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.



KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI