KPSS sonuçları için geri sayım başladı! KPSS sonuçları bugün açıklanır mı?

KPSS sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 14 Temmuz tarihinde Genel Kültür-Genel Yetenek sınavının yanı sıra Eğitim Bilimleri sınavları ile başlayan KPSS maratonu Alan Bilgisi sınavları ile devam etti. 28 Temmuz tarihinde KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile son bulan KPSS maratonunun sona ermesinin ardında ÖSYM tarafından sınav sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

KPSS sınav sonuçlarına ilişkin geçtiğimiz hafta içerisinde ÖSYM başkanı Halis Aygün'den bir açıklama geldi. Halis Aygün yaptığı açıklamada KPSS sonuçlarının belirtilen tarihte açıklanacağını adaylara duyurdu.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan tarihe göre KPSS sınav sonuçları 29 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.