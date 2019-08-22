22.08.2019 - 10:09
KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş! KPSS sonuç tarihi belli oldu
KPSS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 14 Temmuz tarihinde başlayan KPSS maratonu bilindiği üzere 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile son bulmuştu. Sınavların sona ermesinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içinde beklmeye devam ederken sonuçların açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuçları için adayların gözü ÖSYM'ye çevrildi. 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Genel Kültür-Genel Yetenek,Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenli Alan Bilgisi Testlerinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe gözünü dikti. ÖSYM, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi adaylara duyurdu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.
KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.