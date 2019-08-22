KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş! KPSS sonuç tarihi belli oldu

KPSS sonuçları için adayların gözü ÖSYM'ye çevrildi. 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Genel Kültür-Genel Yetenek,Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenli Alan Bilgisi Testlerinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe gözünü dikti. ÖSYM, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi adaylara duyurdu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.