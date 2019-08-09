KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

KPSS oturumları sonrası gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınavda ter döken binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar ile ilgili müjdeli haber geldi. Peki 2019 KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ayrıntılar...



KPSS 2019 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM adaylara duyurdu. 14 Temmuz tarihinde Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı ile başlayan KPSS maratonunun ardından bir hafta sonra Alan Bilgisi testleri Öğretmen ve memur adayları tarafından çözüldü. Son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. KPSS 2019 sınav maratonunun sona ermesinin ardından adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe gözünü çevirdi. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.