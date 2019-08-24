KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuçlarının açıklanacağı gün...

KPSS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi sınavlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖSYM tarafından 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. KPSS sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından yapılan o açıklama....

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız. #kpsssınavınıbugünaçıklaösym

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.