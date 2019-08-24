MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuçlarının açıklanacağı gün...
24.08.2019 - 22:51

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuçlarının açıklanacağı gün...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 KPSS sonuçlarına ilişkin müjdeli haberi verdi. Sınava katılan yurt genelindeki binlerce adayın merakla beklediği KPSS sonuçları ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 2019 KPSS sonuçları hangi gün erişime açılacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuçlarının açıklanacağı gün...

KPSS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi sınavlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖSYM tarafından 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. KPSS sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından yapılan o açıklama....

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız. #kpsssınavınıbugünaçıklaösym

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.

Buzdolabındaki yılan korkuttuMalatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Feci kaza! Minibüsle çarpışan otomobil metrelerce aşağıya düştü

Feci kaza! Minibüsle çarpışan otomobil metrelerce aşağıya düştü

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuçlarının açıklanacağı gün...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuçlarının açıklanacağı gün...

Okullar ne zaman ve hangi gün açılacak? 2019-2020 ara tatil tarihleri

Okullar ne zaman ve hangi gün açılacak? 2019-2020 ara tatil tarihleri

Şanlıurfa'da dehşet olay! Nehir kenarında ceset parçaları bulundu

Şanlıurfa'da dehşet olay! Nehir kenarında ceset parçaları bulundu

Sıradaki Haber