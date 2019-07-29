KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu...

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS'nin sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, 2019 sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz'da yapıldı.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları ise 21-21 Temmuz'da yapıldı.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 28 Temmuz'da iki oturumda gerçekleşti.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14-20-21-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen KPSS'nin sonuçları için adayların gözü ÖSYM'den gelecek haberde. KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM resmi internet sitesinde erişime açılacak.