29.07.2019 - 12:04
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu...
KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), Alan Bilgisi sınavları ve ÖABT'nin sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuçları için merak edilen tarihi açıkladı.
ÖSYM tarafından uygulanan KPSS'nin sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, 2019 sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz'da yapıldı.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları ise 21-21 Temmuz'da yapıldı.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 28 Temmuz'da iki oturumda gerçekleşti.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14-20-21-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen KPSS'nin sonuçları için adayların gözü ÖSYM'den gelecek haberde. KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM resmi internet sitesinde erişime açılacak.