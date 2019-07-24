KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu...

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS'nin A Grubu ve Öğretmenlik alan bilgisi oturumları yapılmıştı. Adaylar sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetim, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları (her test için % 10) ile Cevap Anahtarları erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Temmuz 2019 tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden sorgulayacak.