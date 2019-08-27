KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 KPSS sonuçları...

KPSS sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Binlerce öğretmen ve memur adayını yakından ilgilendiren KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM adaylara duyurmuştu. 14 Temmuz tarihinde başlayan KPSS maratonu bilindiği üzere 28 Temmuz tarihinde gerçekleşitiriken Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile sona ermiş ve adaylar bekleyişe geçmişti. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından duyurulan o tarih....P

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.