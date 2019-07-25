KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu! KPSS sonuç tarihi

KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM adaylara duyurdu. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS oturumlarının birer birer tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. 14 Temmuz'da başlayan KPSS maratonunda ilk sınav Genel Kültür-Genel Yetenek sınavları ile başladı. 14 Temmuz'da öğleden sonra gerçekleştirilen Eğitim Bilimleri sınavının ardından 20-21 Temmuz tarihleri arasında Alan sınavları gerçekleştirildi. KPSS sınavlarında son oturum olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 KPSS sınavlarının sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.