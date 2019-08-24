KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! ÖSYM başkanı duyurdu

KPSS sonuçlarına ilişkin geri sayım sürüyor. Öğretmen ve memur adaylarını yakından ilgilendiren KPSS sınavları bilindiği üzere 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. KPSS sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM başkanı Halis Aygün, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bilgi verdi. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız. #kpsssınavınıbugünaçıklaösym

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.