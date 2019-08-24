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24.08.2019 - 09:55

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! ÖSYM başkanı duyurdu

KPSS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi sınavlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖSYM tarafından 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. KPSS sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından yapılan o açıklama....

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! ÖSYM başkanı duyurdu

KPSS sonuçlarına ilişkin geri sayım sürüyor. Öğretmen ve memur adaylarını yakından ilgilendiren KPSS sınavları bilindiği üzere 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. KPSS sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM başkanı Halis Aygün, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bilgi verdi. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız. #kpsssınavınıbugünaçıklaösym

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.

İş adamını sırtından bıçaklayan PKK sempatizanı tutuklandıHDP’li 3 belediye başkanının görevden alınmasını bahane ederek İstanbul Kadıköy’de eylem düzenlemek isteyen bir grup PKK yandaşı çöp konteynerlerini devirmiş, bu sırada gruba engel olmak isteyen işadamı Durmuş Karaçam ise bir saldırgan tarafından ağır yaralanmıştı. Olay sonrası HDP binasında gözaltına alınan şüpheli H.K. son dakika gelen bilgilere göre çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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