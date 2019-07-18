18.07.2019 - 10:33
KPSS tercihleri için son gün! KPSS 2019/1 tercih işlemleri
KPSS tercihleri bugün sona eriyor. 9 Temmuz'da başlayan KPSS 2019/1 tercihleri için verilen sürenin sonuna gelindi. Tercih işlemleri ÖSYM AİS aracılığıyla yapılıyor. Peki, KPSS tercihi nasıl yapılıyor?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme
yapılacaktır.
KPSS TERCİHLERİ SONA ERİYOR!
9 Temmuz'da başlayan KPSS tercihleri bugün 23.59'da sona erecek. Süre uzatılmayacaktır. Adayların 30 tercih hakkı bulunuyor.
Tercihler ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriş yaparak “ADAY İŞLEMLERİ” alanından erişiliyor. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numarası ve şifre girişi yapılıyor.
Tercih ücreti 20 TL