KPSS tercihleri için son gün! KPSS 2019/1 tercih işlemleri

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme

yapılacaktır.

KPSS TERCİHLERİ SONA ERİYOR!

9 Temmuz'da başlayan KPSS tercihleri bugün 23.59'da sona erecek. Süre uzatılmayacaktır. Adayların 30 tercih hakkı bulunuyor.

Tercihler ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriş yaparak “ADAY İŞLEMLERİ” alanından erişiliyor. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numarası ve şifre girişi yapılıyor.

Tercih ücreti 20 TL

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