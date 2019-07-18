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18.07.2019 - 10:33

KPSS tercihleri için son gün! KPSS 2019/1 tercih işlemleri

KPSS tercihleri bugün sona eriyor. 9 Temmuz'da başlayan KPSS 2019/1 tercihleri için verilen sürenin sonuna gelindi. Tercih işlemleri ÖSYM AİS aracılığıyla yapılıyor. Peki, KPSS tercihi nasıl yapılıyor?

KPSS tercihleri için son gün! KPSS 2019/1 tercih işlemleri

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme
yapılacaktır.

KPSS TERCİHLERİ SONA ERİYOR!

9 Temmuz'da başlayan KPSS tercihleri bugün 23.59'da sona erecek. Süre uzatılmayacaktır. Adayların 30 tercih hakkı bulunuyor.

Tercihler ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriş yaparak “ADAY İŞLEMLERİ” alanından erişiliyor. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numarası ve şifre girişi yapılıyor.

Tercih ücreti 20 TL

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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