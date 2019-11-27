KPSS tercihleri kılavuzu yayımlandı... Tercihler ne zaman yapılacak?

ÖSYM dün duyuru yaparak KPSS-2019/2 tercih kılavuzunun yayımlandığını belirtti. Yapılan açıklamada "Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır." denildi.

Bu açıklamayı uzun süredir heyecanla bekleyen adaylar direkt "KPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?" diye sormaya başladı.

KPSS/2 tercihleri 3-12 Aralık tarihlerinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

ÖSYM'DEN KPSS TERCİH AÇIKLAMASI

"Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzuna saat 16.35'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2019/2 TERCİH KILAVUZU