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28.07.2019 - 13:11| AA

KPSS 2019/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! 2019 KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama

KPSS 2019/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS 2019/1 yerleştirme sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans alanlarında yapılan yerleştirmeler yüksek oranda başvuru yapıldı. Toplamda 1014 pozisyon için yerleştirmenin yapıldığı KPSS 2019/1 tercih sonuçlarına göre bütün pozisyonlara adaylar yerleştirildi.

KPSS 2019/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! 2019 KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama

KPSS 2019/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS 2019/1 tercihlerinde Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarını kapsayan tercih sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar KPSS 2019/1 tercih sonuçlarının sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra sorgulayabilecek.

KPSS tercihlerinde Ortaöğretim kadroları için 130 kontenjan sayısı ayrılırken Önlisans için ayrılan kontenjan 254 olarak açıklanmıştı. En fazla kontenjanın Lisans mezunları için ayrıldığı KPSS 2019/1 tercihlerinde Lisans mezunlarına ayrılan kontenjan sayısı ise 630 olarak duyurulmuştu. KPSS 2019/1 tercih sonuçlarında ayrılan tüm kontenjanlara adaylar tamamı yerleştirildi.

KPSS 2019/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

KPSS 2019/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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