12.11.2019 - 18:38 |
Kral Arthur: Kılıç Efsanesi konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu
2017'de gösterime giren dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin aksiyon, macera türündeki filmi Kral Arthur: Kılıç Efsanesi, bu akşam Kanal D ekranında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. İşte heyecanla beklenen filmin konusu ve oyuncu kadrosu...
KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Londra sokaklarında büyümüş Arthur, saplandığı yerden efsanevi kılıç Excalibur'u çıkarana dek kral soyundan olduğunu hiç bilmemiştir. Ancak iş kılıcı çıkarmakta değil, doğru kullanmayı bilmektedir. Krala isyan eden bir gruba katılan Arthur, ailesini öldürerek tahta çıkan acımasız Vortigern'i alt etmeye çalışacaktır.
KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ FİLMİ YÖNETMEN VE OYUNCULARI
Orijinal adı : King Arthur: Legend of the Sword
Yönetmen : Guy Ritchie
Yapım Yılı : 2017 - ABD, İngiltere
Türü : Aksiyon, Fantastik, Macera
Oyuncular : Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Berges-Frisbey, Djimon Hounsou, Eric Bana