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12.11.2019 - 18:38 |

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu

2017'de gösterime giren dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin aksiyon, macera türündeki filmi Kral Arthur: Kılıç Efsanesi, bu akşam Kanal D ekranında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. İşte heyecanla beklenen filmin konusu ve oyuncu kadrosu...

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu

KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Londra sokaklarında büyümüş Arthur, saplandığı yerden efsanevi kılıç Excalibur'u çıkarana dek kral soyundan olduğunu hiç bilmemiştir. Ancak iş kılıcı çıkarmakta değil, doğru kullanmayı bilmektedir. Krala isyan eden bir gruba katılan Arthur, ailesini öldürerek tahta çıkan acımasız Vortigern'i alt etmeye çalışacaktır.

KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ FİLMİ YÖNETMEN VE OYUNCULARI

Orijinal adı : King Arthur: Legend of the Sword

Yönetmen : Guy Ritchie

Yapım Yılı : 2017 - ABD, İngiltere

Türü : Aksiyon, Fantastik, Macera

Oyuncular : Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Berges-Frisbey, Djimon Hounsou, Eric Bana

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