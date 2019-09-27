Kralın sikkelerini defineciler satmış

Definecilerle irtibata geçen arkeolog polisler, alıcı olduklarını söyleyerek 695 sikke için 100 bin dolara satıcılarla anlaştı. Fatih’te bir adreste gerçekleşen görüşme sırasında sikkelerin, şüphelilerin yanında olduğunu belirleyen ekipler, operasyon ekibine bilgi verdi. Yapılan baskınla iki defineci gözaltına alındı. Ele geçirilen 695 sikke üzerinde yapılan incelemede sikkelerin Pontus Kralı 6. Mithradates Dönemi’ne ait 2 bin 100 yıllık sikkeler olduğu belirlendi. Savaşlarda askerlere ödeme yapmak için 6. Mithradates tarafından bastırıldığı belirlenen bronz sikkeler üzerinde, “Athena”, “Ares” “Zeus” “Medusa” ve “Perseus” gibi Yunan tanrılarının figürlerinin bulunduğu tespit edildi. Bu tür eserlerin antik Amitos defineleri olarak adlandırıldığı öğrenildi.

Beyoğlu ve Fatih’te bazı antika dükkanlarına gerçekleştirilen diğer iki operasyonda ise 17’nci yüzyıla ait sütun başları ile Bizans Dönemi’ne ait hac ve kilise malzemeleri ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adli merciler tarafından adli kontrol hükmüyle serbest bırakıldı.