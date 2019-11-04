Kraliyet hastalığına yeni tedavi yöntemi

Antalya’da gerçekleştirilen 45’nci Ulusal Hematoloji Kongresi’ne katılan Türk Hematoloji Derneği (THD) ikinci Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Tülin Tiraje Celkan, Hemofili tedavisinde köklü değişiklikler hakkında bilgi verdi. Celkan, yüzyılın buluşu olarak nitelendirilen, hastaların yaşam kalitesi açısından son derece değerli olan uygulamayla ilgili olarak, şunları söyledi:

‘Çok önemli’

“Plazma dediğimiz kanımızın sıvı kısmına verilmesi ya da buradan elde edilen faktör izole edilmesi sonrası tedavi uygulanıyordu. Bununla iyi bir sonuç almaya başlamıştık. Son yıllarda özellikle bilimsel olarak başka bir boyuta geçilmesiyle dışarıdan yapılan bir faktörün atlanarak daha ileri ki aşamada etkin olabileceği gösterildi. Bunun şöyle bir faydası var: Yerine koyma tedavisi damar yolu açılarak yapılması gereken bir tedaviydi. Haftada en az 2-3 kez yapılması gerekiyordu. Artık bu yeni gelişme sayesinde damar kullanımı olmaksızın deri altına yapılarak hastanın ilk önce hafta bir daha sonra 2 haftada 1 ve hatta ayda 1 yapılması yeterli oluyor. Bu hemofili hastalarımız için çok önemli. Şu an Amerika ve Avrupa’da endikasyon almış bir ilaç. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın endikasyonu kuruldu. Ancak henüz geri ödeme konusunda çalışmalar devam etmekte. Hangi tip hemofili hastalarda kullanabileceğimizi bakanlık belirleyecek.”