UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 3 maçta 1 puan toplayabilen Trabzonspor deplasmanda Krasnodar'ın konuğu oluyor. İki takım 24 Ekim'de Trabzon'da karşılaşmış Rus ekibi mücadeleden 2-0 galip gelmişti. Son sırada bulunan Trabzonspor'un galibiyetten başka şansı yok. Taraftar maçı izlemek için sabırsızlanırken "Krasnodar Trabzonspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor.

KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Krasnodar Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.55'te Krasnodar Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. beIN SPORTS 1 mücadeleyi canlı yayınlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

KRASNODAR: Safonov, Petrov, Martinovich, Spajic, Ramirez, Vilhena, Olsson, Fernandes, Ari, Berg, Suleymanov

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Campi, Novak, Doğan, Ahmet, Kamil, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth.

TRABZONSPOR, AVRUPA'DA 133. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 133. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 132 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 48 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa sınavlarında rakip fileleri 171 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 177 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 84, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.